XG¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¸ÂÄê¥µ¥Ã¥«¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ØFIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡Ù¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ø¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é FIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¢HIPHOP¡¿R¡õB¥°¥ë¡¼¥×¤ÎXG¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¡ª¡Ö¥³¡¼¥¯¸ÂÄê¥æ¥Ë¡×¤òÃå¤¿XG¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡XG¤Ï¡¢Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥³¡¼¥¯¸ÂÄê¥æ¥Ë¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇWEB¥à¡¼¥Ó¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥¯¸ÂÄê¥æ¥Ë¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¥é¥¥é¤Î¥Ü¥È¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÊJURIN¡Ë¡¢¡ÖÀÄ¤ÈÀÖ¤Î¸¶¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥È¥à¤ÏÌÂºÌÊÁ¤È¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯Äù¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊCHISA¡Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ËÃæ¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊHINATA¡Ë¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤ÈÎÐ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¤Ê¥Ù¥ë¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊHARVEY¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÊJURIA¡Ë¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ¿§¤Î¥¿¥¤¥Ä¤ä¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î·¤²¼¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤È¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤â¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊMAYA¡Ë¡¢¡Ö»ä¤Ï¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ü¥È¥à¥¹¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥´¥Ä¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊCOCONA¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ì¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡ØFIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡Ù¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆ±Âç²ñ¤Î¥í¥´¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¡¢Æ±Æü¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¸½ÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¸¢Íø¤ä¡¢´ÑÀï¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉáÃÊÃå¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¥³¡¼¥¯¸ÂÄê¥æ¥Ë¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÊÀèÃå10Ëü¿Í¡Ë¤Û¤«¡¢ÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅö¤¿¤ë¡£
¡¡XG¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëWEB¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬¡ÖFIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26 ±þ±ç¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë±þÊç¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
