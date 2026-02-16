Åì±Ç¡¢¥¿¥¤Âç¼êM STUDIO¤ÈÀïÎ¬Åª¶¦Æ±À½ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±±Ç²èÀ½ºî¤òËÜ³Ê²½
¡¡Åì±Ç³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åì±Ç¡Ë¤Ï16Æü¡¢¥¿¥¤¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡¦M Distribution Co., Ltd.¡Ê°Ê²¼¡¢M STUDIO¡Ë¤ÈÀïÎ¬Åª¶¦Æ±À½ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¥´¤ä¼ÒÌ¾¡¢¡È¹ÓÇÈ¡É¤âIP²½¤·¤Æ¤¤¿
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åì±Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖTOEI NEW WAVE 2033¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¡¦È¯¿®¤Î´ðÈ×¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ò¤Ï¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥¿¥¤±Ç²è¤Î³«È¯¡¦À½ºî¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÈ¯¿®¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡M STUDIO¤Ï¡¢¥¿¥¤ºÇÂçµé¤Î±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMajor Cineplex Group¤Î»±²¼¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦ÇÛµë²ñ¼Ò¡£±Ç²èÀ½ºî¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥¤µÚ¤Ó¼þÊÕ¹ñ¤Ç¤ÎÇÛµë¤ä³¤³°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Major Cineplex Group¤Ï¥¿¥¤ºÇÂç¤Î±Ç²è´Û¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÌó70¡ó¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¿¥¤¡¢¥é¥ª¥¹¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÌó180µòÅÀ¡¢Ìó850¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î±Ç²è»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬2023Ç¯¤ËÇÛµë¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØDeath Whisperer¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¶½¼ý5²¯¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØDeath Whisperer2¡Ù¤Ï¶½¼ý8²¯¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó40²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢2024Ç¯Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´Ö¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¤Î±Ç²è»º¶È¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿M STUDIO¤¬»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÃÏ°è¤Ç¤Î¶¯¤ß¤È¡¢´ë²èÀ½ºîÎÏ¤È¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹Å¸³«ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊIP¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Åì±Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¸òÎ®¡¢À½ºî¼êË¡¤Î¶¦Í¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¹ñºÝ¥ë¡¼¥È¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢M STUDIO¤¬»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¡¢Åì±Ç¤¬¹ñºÝÅª¤ÊIP¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´ë²èÀ½ºîÎÏ¤È¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹Å¸³«ÎÏ¤òÁê¸ß¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ëÁÀ¤¤¤À¡£Ã±È¯¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤äÀ½ºî¼êË¡¤Î¸òÎ®¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¹ñºÝÇÛµë¥ë¡¼¥È¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÏ¢·È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åì±Ç¡§µÈÂ¼Ê¸ÍºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡M STUDIO¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥¤¤Î±Ç²è»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¡¢M STUDIO¤È¶¦¤ËÊâ¤á¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÎºÍÇ½¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤É¤â¤Ï¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢IP³«È¯¡¢À½ºîÂÎÀ©¡¢À©ºîµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿³¤³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÎÊ¸²½Åª¥ë¡¼¥Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¤«¤Ä¾¦¶ÈÅª¤Ë¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ñºÝÅª±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë±Ç²è¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£M Studio¡§¥¹¥é¥·¥§¥Ã¥É¡¦¥¢¥Ã¥µ¥ï¥ë¥¢¥ó¥¢¥Ì¥ó¡ÊSurachedh Assawaruenganun¡ËºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤â¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎÀ®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÅì±Ç¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò¡¢M STUDIO¤È¤·¤Æ¿´¤è¤ê¸÷±É¤Ë»×¤¤¡¢´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì±Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ÊIP°éÀ®¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ø¹¤²¤ëÅ¸³«ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´ë²è¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤éÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î³«È¯¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁªÄê¡¢À©ºî´ð½à¤ÎÄì¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÇÛµëÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤ò¶¦¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¿¥¤±Ç²è¤òÃ±¤Ê¤ë¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹´üÅª¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ØÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
