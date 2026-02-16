¥³¥í¥Á¥½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡1300¥¥ã¥Ñ¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾å¤²¸½»þÅÀ¤Ç¡Ö4Ëç¡×¡¡¥Ê¥À¥ë¡Ö¸ø³«½è·º¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤¬16Æü¡¢Íè·î13¡¢14¤ÎÎ¾Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOmO¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬½¸·ë¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£·×4Éô¹½À®¤Ç¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë´ë²è¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ê¥£¥ì¥³¡¼¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡×¤È¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ìë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ë½ÏªÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¡£ÇÛ¿®¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê36¡Ë¤¬¡Ö¸½¾õ¡ÊÇä¤ê¾å¤²¡Ë²¿Ëç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö4Ëç¡×¤È²óÅú¤¬¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡Ö1300¿Í¥¥ã¥Ñ¤Ç4¡©¡ª¡×¡¢¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¼èºà¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¸ø³«½è·º¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª±é¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¸ø±é¤Ï´û¤Ë¡Ö1000Ëç¤Á¤ç¤¤¡×¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤³¤ì¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£