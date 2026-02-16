¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡´ÑµÒ200¿Í¤¬Ä¾µå¼ÁÌä¡Ö¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿¼ÅÄ¶³»Ò¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡1990Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÈÖÁÈ35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿Ì¾Êª´ë²è¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤¤¯¤Í¤ó¡×¡£°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô¤¬¥²¥¹¥È¤ËÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡¢ÄÌ¾ï¤Ï50¿Í¤Î¤È¤³¤í¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ200¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¡¢MC¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ä´ÑÍ÷¼Ô¤¿¤Á¡£¡Ö¿¼¥¥ç¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿¼ÅÄ¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÄ¾µå¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¼«ÂÎ¤¬ÄÁ¤·¤¤¿¼ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÂçºå¤Ë¿¼¥¥ç¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢»÷¹ç¤ï¤ó¤Ê¤¢¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¿¼¥¥ç¥ó¤Î¤ªÃãÌÜ¤ÊÁÇ´é¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤â¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¡£ÌÀÀÐ²È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¢£¿¼ÅÄ¶³»Ò¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½200¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸ò¤¨¤¿¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
200¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åìµþ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¤¤Î¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤¿¤Á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤È¡¢¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½Ð±é¤¹¤ëÁ°¤ÎÂçºå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡©
Âçºå¤Î²Î¤È¤¤¤¦¤Î¤ò10Âå¤Îº¢¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¤Ë¤ª»Å»ö¤ÇÍè¤ë»þ¤È¤«¤Ï»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÀµ¼°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òº£¤«¤é²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçºå¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ç¤§¡Á¢ö¡¡¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¤¿¤³¾Æ¤¡¢¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¡Á¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î¤¬¤º¤Ã¤È¿´¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤âÅòÁ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ø°ì¸À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
