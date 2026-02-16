King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡Ö¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Î£±¤Ä¡×
King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡ÊÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿µ´¤È¿Í´Ö¤¬¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë²¦Æ»¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¤ò±ÊÀ¥¤¬¡¢µÈÀî¤Ï²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ºµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
·àÃæ¤ÇÎèÌë¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¸É·îÍÉÂÀ¤ò¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£±ÊÀ¥¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¡Ê20Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î¶¦±é¤Ç¡Ö¤¤¤È¤±¤ó¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¤È¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Îº¢¤Î²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù°Ê¹ß¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢ÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡£¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£