ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¡¢20Ç¯£²·î¤Î²ÃÆþ¤«¤é£¶Ç¯¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¡©¡×¡Ê4·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£º´Æ£Íþ²Ì¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤Î²Æ¡£ºäÆ»¸¦½¤À¸¤È¤¤¤¦Æ»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤Ï¡¢¤â¤¦7Ç¯È¾¤Û¤É¤â¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö±ó²ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎÆ»¤â¡¢3ºäÆ»¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤âÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Æü¤âÂô»³¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºäÆ»¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Ç¯Á°¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿Ì´¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìó10Ç¯Á°¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿Ì´¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤º¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤Ì´¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ð¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ëÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤·¤«Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤â¡¢½©¤â¡¢Åß¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤ÎÂ´¶È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤È¤â½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢ÀÎ¤ÏÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚÊý¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î·Ê¿§¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯»þ´Ö¤¬¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤»ä¤ò¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ä¥ì¥¿¡¼¡¢¤ª¼ê»æ¡¢¥ß¡¼¥°¥ê¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È»ä¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ä¡¢¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ä¡¢°ì½ï¤Ë¸«¤¿·Ê¿§¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ç¤¤é¤Ã¤È¸÷¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤½¤Ã¤È»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¤µ²±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤¸¤ã¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£7Ç¯ÌÜ¤â¾¯¤·¤À¤±¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ªº£¥·¥ó¥°¥ë¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
º´Æ£¤Ï´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£¹âÀì¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£18Ç¯11·î¤Ë¡ÖºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¹ç³Ê¸å¡¢ºäÆ»¸¦½¤À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ20Ç¯2·î¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£