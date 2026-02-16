¡Ú´ÚÎ®¡ÛATEEZ¤Î¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLDEN HOUR¡§Part¡¥4¡×¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É£³°Ì¥¹¥¿¡¼¥È
ATEEZ¤Î13ËçÌÜ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLDEN HOUR¡§Part¡¥4¡×¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ç3°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ÈÍ½¹ðµ»ö¤Ë¡Ö20ËüËç¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ATEEZ¤¬Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¤Ï¡¢¼ÂÊª¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¤Î½¾Íè·¿¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäËç¿ô¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤ò¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäËç¿ô¤Ë´¹»»¤·¤¿¿ôÃÍ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ó¿ô¤ò¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäËç¿ô¤Ë´¹»»¤·¤¿¿ôÃÍ¤ò¹ç»»¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤ë¡£
´Ú¹ñÄÌ¿®¼Ò¡¦Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï16Æü¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥È½¸·×´ü´ÖÃæ¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤Ï19Ëü5000Ëç¤Ç¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡Ù¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖAdrenaline¡Ê¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢24Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGOLDEN HOUR¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ÃÆ¡£º®Íð¤·¤¿Î¹Ï©¤Ç¤â¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£