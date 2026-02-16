¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Çú¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡×Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¡©ÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤Ë¥Õ¥¡¥óÊªµÄ¡Ö¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¼è¤é¤ì¤ë¤È¥¥Ä¥¤¤Ê¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛÇð¥ì¥¤¥½¥ë 1¡Ý2 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê2·î15Æü¡¿»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Öµ¿ÏÇ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëÂÐÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°ìÀï¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡ÖÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¡×¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÇð¤¬1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿62Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÅìµþV¤ÎMFÊ¡ÅÄÍ¯Ìð¤¬Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢Çð¤ÎDF¸Å²ìÂÀÍÛ¤¬¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¡£Ê¡ÅÄ¤¬¥¿¡¼¥ó¤ò»î¤ß¤¿Ä¾¸å¤Ëº¸¼ê¤Çº¸Â¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼ç¿³¤Ï¸Å²ì¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¹ð¤²¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¿á¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤Ç¤Ï¸Å²ì¤¬Ê¡ÅÄ¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¸Å²ì¼«¿È¤â¿Íº¹¤·»Ø¤ò²£¤Ë¿¶¤ê¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°ìÊý¡¢Ê¡ÅÄ¤Ïº¸Â¼ó¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤Þ¤ÞÌåÀä¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆîÍºÂÀ»á¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óÀÜ¿¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸Å²ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÊ¡ÅÄ¤¬¡ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤Î¥¿¡¼¥ó¤Î»þ¤Ë·Ú¤¯Ç±¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÀÜ¿¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿FK¤«¤é¡¢ÅìµþV¤ÏFWÀ÷ÌîÍ£·î¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Öµ¿ÏÇ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¤¬Çð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êÄË¤¤¼ºÅÀÄ¾·ë¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Çú¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÂÀÍÛ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¼è¤é¤ì¤ë¤ÈDF¤Ï·ë¹½¥¥Ä¥¤¤Ê¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬»¦Åþ¡£ÉÔ±¿¤Ê·Á¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼º¤Ã¤¿Çð¤ËÂÐ¤·¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö¤½¤ê¤ãÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ê¤Î¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¼ê¤Ç²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥×¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¼ê¤Ë¸·¤·¤¤¤Î¤«¡×¤È¿³È½¤Î°Õ¿Þ¤ò¿ä»¡¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤·¤¿ÅìµþVÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¤â¤ä¤â¤ä¡×¡ÖÂ¤¬ÄË¤¯¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢±éµ»¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸åÌ£¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊ¡ÅÄ¤¬25¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÅìµþV¤¬2-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿È½Äê¤¬Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë