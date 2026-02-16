King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Êµ´Ìò¡Ö¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×Ìòºî¤ê¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡×
King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡ÊÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿µ´¤È¿Í´Ö¤¬¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë²¦Æ»¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¤ò±ÊÀ¥¤¬¡¢µÈÀî¤Ï²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ºµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
±ÊÀ¥¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¼ç±é¤Ï½é¡£ÆÈÆÃ¤ÊºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µ´¤Î°ìÂ²¤È¤¤¤¦Ìò¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤È¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ÉÌ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤äÍ¾Íµ´¶¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤ÆÆ°¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡×¤È²óÁÛ¡£»ëÀþ¤Î±¿¤Ð¤»Êý¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÎËÍ¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¤Ç½ÓÉÒ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¡£¿¶¤ê¸þ¤¯¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ºÀµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÁ´³ÑÅÙ¹ñÊõµé¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈþ·Á¤Î±ÊÀ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥Þ¥êÌò¡£À¾ËãÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï±ÊÀ¥¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤ëÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ä¾¡¹¤Ë¼ª¤Ë¤·¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¸«ÌÜÎï¤·¤¤Åª¤Ê¤³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸«¤É¤³¤í¤ÏÍ®»Ò¤ØÅ®°¦¤Ã¤×¤ê¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î»Ñ¤«¤éÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°¦¤Î¿¼¤µ¤È¤«¡¢ÎèÌë¤Î¿Í´ÖÌ£¤À¤Ã¤¿¤ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡×¤Èµó¤²¤¿¡£