¢¡ ¸Î¶¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÇºÆµ¯¤Ê¤ë¤«
¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢¥¥ã¥Ð¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ªÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó½Ð¿È¤Î¥Ó¥¸¥ª¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¡£MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿2019Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨.234¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÅðÎÝ¡¢OPS.793¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ¤·¤ÆÆâ³°Ìî7¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ»»561»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤â½êÂ°¡£ºòµ¨¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç37»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨.174¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.543¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ó¥¸¥ª»á¤Ï1987Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄ¤«¤é2007Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º°ì¶Ú¤Ç20Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£ÄÌ»»2850»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÄÌ»»3060°ÂÂÇ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£