¡ÖÀÎ¤ÈÆ±¤¸¥Ü¥Ö¡×¤Ï¥¢¥×¥Ç¿ä¾©¡ª¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û³Ú¤Ê¤Î¤Ë¥¥Þ¤ë♡¡ÖÇòÈ±¤Ü¤«¤·¥Ü¥Ö¡×
¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¡Ö¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¡×¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤²¦Æ»¤Î¿Íµ¤¥Ø¥¢¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ±¤¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¢¤«È´¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¥«¥éー¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿Çº¤ß¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¥Ö¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤«¡© ÇòÈ±¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤Ä¤Ä¡¢¿·Á¯¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
¤Õ¤ó¤ï¤êÍÉ¤ì¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ü¥Ö
µ¤¼è¤é¤Ê¤¤Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ÖÁ´ÂÎ¤Ë¡¢ºÙ¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Ùー¥¹¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤º¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê±¢±Æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤¬¥°¥Ã¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÄ©Àï¤·¤¿@acco.mama¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆ¬ÄºÉô¤ÎÇòÈ±µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·±ü¹Ô¤¤â½Ð¤ë¡×¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤ËËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÌ¥¤»¤ë¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö
°Å¤á¤Î¥«¥éー¤òÆþ¤ì¤¿¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¶¯¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤¬¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À½À¤é¤«¤¤³°¥Ï¥Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥¸¥£¤ËÊÐ¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÉâ¤«¤Ê¤¤¥Àー¥¯¥Èー¥ó
¡ÖÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¶Ú´¶¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@dimo_and_kazuma¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¤³¤Á¤é¡£ÇòÈ±¤¬¤Þ¤Ð¤é¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¾¯¤Ê¤á¤ÇOK¡£¥Ùー¥¹¤Ë°Å¤¤¥Èー¥ó¤òÁª¤ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥êー¥Á¤¹¤ëÈÏ°Ï¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢È±¤Î½ý¤ß¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
ÌÓÀè¤Ë¸ü¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¹âÌ©ÅÙ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç½Å¤¤°õ¾Ý¤ò¥»ー¥Ö¡£@sakosakosakosako¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Ä¥ä¤ÈÌÓÎ®¤ì¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ùー¥¸¥å¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ë¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
