¶âÈ±¤«¤é²óÉü¤Ë1Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤È»ä¤ÎÈ±¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì»Ï¤á¤¿¡×¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ë
¡¡²Î¼ê¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¤ËÀ÷¤á¤¿¸å¤Î¥Ø¥¢¥À¥áー¥¸¤«¤é²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó1Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼«Á³¤Ê¹õÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈ±¤Î·ò¹¯¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±»þÂå¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡¡Á´Á³¥¥ã¥é¤¬°ã¤¦¡ª
¡¡¥«¥ß¥é¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËºÇ¿·¤Î¹õÈ±»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¥Ö¥êー¥Á»ö·ï¤«¤é1Ç¯¡£¤ä¤Ã¤È»ä¤ÎÈ±¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì»Ï¤á¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Àー¥¯¥Ø¥¢¤ÇÈ±¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¿Í¡¢¥°¥ëー¥×¥»¥é¥Ôー¤ß¤¿¤¤¤Ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥ß¥é¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê³°¸«¤ÎÊÑ²½¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖCall Her Daddy¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¥Àー¥¯¥Ø¥¢¤Ï¤º¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£À¤´Ö¤¬»ä¤ò¸«¤ëÌÜ¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤ëÌÜ¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÊÑ²½¤¬¿ÍÀ¸¤È²»³Ú¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë