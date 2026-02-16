È¿¥ï¥¯¥Á¥óÀ¯ºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËýÀ¼À´µ´µ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀìÌç²È¤¬·Ù¹ð
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï±¢ËÅÏÀ¼Ô¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó²ûµ¿ÇÉ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÊÝ·òÊ¡»ã¾ÊÄ¹´±¤Î²¼¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó»ðÌä°Ñ°÷¤ÎÁ´°÷¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾®»ù¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉÀÜ¼ï¤Î¿ä¾©¤¬½ªÎ»¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥óÅª¤ÊÀ¯ºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï´¶À÷¾É¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëËýÀ¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ê¡¦¥â¡¼¥¨¥ó»á¤é¤¬·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.livescience.com/health/viruses-infections-disease/vaccine-denial-sets-americans-up-for-more-chronic-illness
´¶À÷¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²óÉü¤¹¤ë¤«»à¤Ì¤«¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î·ë²Ì¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤Ç§¼±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢´¶À÷¾É¤Ç»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¸å°ä¾É¤äËýÀÅª¤Ê¼À´µ¤¬»Ä¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¾É¤Î¸å°ä¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í¡¹¤¬ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)¤Î²óÉü¸å¤ËÀ¸¤¸¤ë¥í¥ó¥°COVID¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥°COVID¤Î´µ¼Ô¤ÏËýÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢Â¿Â¡´ï¤Î¾É¾õ¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥í¥ó¥°COVID´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤ä³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¤Þ¤È¤â¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¸å°ä¾É¡Ö¥í¥ó¥°COVID¡×¤ÏÀ¸³è¤Î¼Á¤òÃø¤·¤¯°²½¤µ¤»¤Æ·î¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òµ¡Ç½ÉÔÁ´¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ - GIGAZINE
¥í¥ó¥°COVID¤Ï·è¤·¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¸å¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤¬¸å°ä¾É¤äËýÀ¼À´µ¤Ë¶ì¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð1889¡Á1990Ç¯¤ËÀ¤³¦Åª¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥í¥·¥¢É÷¼Ù¤Î¸å¡¢°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ï¿ô¥«·î¡Á¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ñÂÕ(¤±¤ó¤¿¤¤)´¶¤ä¶ÚÆùÄË¡¢ÉÔ°Â¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1918Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¼Ù(H1N1°¡·¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶)¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ´ü¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÓÏÌ²(¤·¤ß¤ó)ÀÇ¾±ê¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¼Ù¤Î¸å°ä¾É¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢20À¤µª¤ËËÌÈ¾µå³ÆÃÏ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¥Ý¥ê¥ª¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï´¶À÷¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬·Ú¾É¤ÇºÑ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤ÏËãáãÀ¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶À÷¤«¤é¿ôÇ¯¡Á¿ô½½Ç¯¸å¤ËÈèÏ«¤äÄË¤ß¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥Ý¥ê¥ª¸å¾É¸õ·²¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2002¡Á2004Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿SARS(½Å¾ÉµÞÀ¸ÆµÛ´ï¾É¸õ·²)¤«¤é²óÉü¤·¤¿°ìÉô¤Î´µ¼Ô¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°SARS¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸å°ä¾É¤òÈ¯¾É¤·¡¢»ýÂ³À¤ÎÇÙ¼À´µ¤ä¶ÚÆù¤Î°à½Ì¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢ÈèÏ«¡¢Ç§ÃÎ¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ë1Ç¯°Ê¾åÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2014¡Á2016Ç¯¤ËÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤â¡¢ËýÀÅª¤Ê´ã¤Î¹çÊ»¾É¤ä¶Ú¹ü³Ê·Ï¤ÎÄË¤ß¡¢¿À·ÐÇ§ÃÎ¾ã³²¡¢¿¼¹ï¤ÊÈèÏ«¤È¤¤¤Ã¤¿¸å°ä¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï´¶À÷¾É¤ÎÈ¯¾É¤òËÉ¤°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô¥«·î¡Á¿ôÇ¯¸å¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëËýÀ¼À´µ¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥¨¥ó»á¤é¤Ï¡¢¡Ö»þÂå¤äÃÏ°è¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´¶À÷¾É¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â²óÉü¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿¥±¥Í¥Ç¥£Ä¹´±¤Î²¼¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥óÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ò¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÇÍ½ËÉ¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ËýÀ¼À´µ¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½Âå°å³Ø¤¬Â¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤òµß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ä°å»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ÍèÅª¤ÊÉÂµ¤¤âËÉ¤°¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥â¡¼¥¨¥ó»á¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë°åÎÅ²ðÆþ¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤ÏÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯°åÎÅ¤òÊü´þ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤ê¼«Í³¤Ë¤â·ò¹¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤è¤êÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£