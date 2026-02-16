¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ÇºÇ¿·¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡£HDMI¤ò¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿
¡ÖHDMI¤ò¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡×
¥µ¥ó¥³ー¤Ï¡¢ºÇ¿·¥²ー¥àµ¡¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤ÎHDMI½ÐÎÏ¤ò¡¢¼ÖºÜ¥â¥Ë¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¡ÖHDMI¤ò¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡×¤ò¡¢2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï5,980±ß¡£
PC¤ä¥²ー¥àµ¡¤Ê¤É¤ÎHDMI¿®¹æ¤ò¡¢¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¿®¹æ(ÀÖ¡¦Çò¡¦²«)¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡£HDMIÃ¼»Ò¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó´É¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡¢¥¢¥Ê¥í¥°ÆþÎÏ¤Ë¤Î¤ßÂÐ±þ¤¹¤ë¼ÖºÜ¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎHDMIµ¡´ï¤òÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥ÐーÉÔÍ×¤Ç¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¡£NTSC/PAL¤Î¿®¹æÀÚÂØ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¡ÖHDMIÈóÂÐ±þ¤Î¸Å¤¤¥â¥Ë¥¿ー¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥ì¥È¥í¤Ê²è¼Á¤ÇºÇ¿·¥²ー¥à¤òÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¡£
ÅÅ¸»¤ÏUSB-miniB¤Ç¡¢ÂÐ±þ²òÁüÅÙ¤ÏºÇÂç1080p/60Hz¡£Ä¹¤µÌó440mm¤ÎUSB¥±ー¥Ö¥ë(A to miniB)¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥ó¥³ー¤Ç¤Ï¥ì¥È¥í¥²ー¥àµ¡¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¿®¹æ¤òHDMIÊÑ´¹¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¤òHDMI¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡×¤âÈ¯ÇäÃæ¡£²Á³Ê¤Ï5,980±ß¡£