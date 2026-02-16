³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¤¸¤Þ¤ë ¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿e¡¾Tax¤Ç¤ÎÁá¤á¤Î¿½¹ð¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ú¹âÃÎ¡Û
2025Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤¬2·î16Æü¤«¤é¹âÃÎ¸©Æâ6¤«½ê¤ÎÀÇÌ³½ð¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¤½¤ÎÇ¯¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¡¢Éû¶È¤Î½êÆÀ¤¬Ç¯´Ö20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎÀÇÌ³½ð¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎÀÇÌ³½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¸©Æâ¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤·¤¿¿Í¤ÏÌó11Ëü3000¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á7³ä°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó8Ëü7000¿Í¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¿½¹ð¤¹¤ëe¡¾Tax¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï3·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¹âÃÎÀÇÌ³½ð¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿e¡¾Tax¤Ç¤ÎÁá¤á¤Î¿½¹ð¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£