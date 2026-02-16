Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

16Æü¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¿½¹ð¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

16Æü¡¢ÉÊÀîÀÇÌ³½ð¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢48Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±½éÆü¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ç¤¹¡£

¿¦°÷¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤­¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¡Öe-Tax¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä°åÎÅÈñ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¿½¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó
¡ÖÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¡£Áá¤¯¤Ç¤­¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï¡¢Íè·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£