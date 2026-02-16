¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×¤¤ç¤¦¤«¤é¡¡¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¡¢ÅÅ»Ò¿½¹ð¡Öe-Tax¡×¤òÂÎ¸³
16Æü¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¿½¹ð¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¡¢ÉÊÀîÀÇÌ³½ð¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢48Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±½éÆü¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ç¤¹¡£
¿¦°÷¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¿½¹ð¡Öe-Tax¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ä°åÎÅÈñ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«Æ°¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¿½¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó
¡ÖÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¡£Áá¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
Êè,
À¸²Ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³¤,
¿ÀÆàÀî,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ËÅì»Ô,
¾²ÃÈË¼