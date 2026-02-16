2»ù¤ÎÊì¡¦°æ¾åÏÂ¹á¡¢¡È¿°¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê¡É10ºÐÄ¹½÷¤È¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤ä¤ó¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÏÂ¹á¡Ê45¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤È¡È¥½¥Ã¥¯¥ê¡É¤ÊÄ¹½÷¡Ê10¡Ë¤È¥¤¥Á¥´¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤à°æ¾åÏÂ¹á¡õ10ºÐÄ¹½÷¤Î¡È¥½¥Ã¥¯¥ê¡É¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°æ¾å¤Ï¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Á¤´¼í¤ê¡ÁµÞî±»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥À¥á¸µ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤é´ñÀ×Åª¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤Ç¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÆÃÂç¤¤¤Á¤´¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥Á¥´¤ò»ý¤Ã¤¿¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹±Îã¤Î¥È¥«¥²¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤â¡¡ÀÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Î¥È¥«¥²¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡¡¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¾¼ê¤Ë¥È¥«¥²¤ò¾è¤»¤¿Ä¹½÷¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤²¤Ê¿Æ»Ò»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤ä¤ó¡×¡Ö¤¤¤Á¤´ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢°æ¾å¤ÈÄ¹½÷¤Î¡È¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê»Ñ¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2012Ç¯¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÈÓÄÍ·ò»á¤È·ëº§¡£15Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
