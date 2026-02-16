ミラノ・コルティナオリンピック™は、これまで10日間行われ、日本は金メダル「3個」、銀メダル「5個」、銅メダル「9個」の計「17個」のメダルを獲得。過去最高の前回北京五輪（22年）の「18個」まであと1つと迫っていて、メダルラッシュが続いている。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

ここまで金メダルを独占しているのは好調のスノーボード勢。スキージャンプの二階堂蓮（24、日本ビール）は、個人と団体合わせて3つのメダルを獲得。スピードスケートの郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、フィギュア・鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）、佐藤駿（22、エームサービス/明治大）、フリースタイルスキーの堀島行真（28、トヨタ自動車スキー部）は2つのメダルに輝いている。

ここから日本勢の表彰台の期待がかかるのは、「フィギュアスケートペアフリー（日本時間17日4時）」、「スキージャンプ男子スーパー団体（同17日3時）」、「スノーボード女子スロープスタイル（同17日21時）」、「スピードスケート女子団体パシュート（同17日22時52分）」、「スノーボード男子スロープスタイル（同18日20時30分）」、「フィギュア女子フリー（同20日3時）」、「スピードスケート女子1500m（同21日0時30分）」など。

日本時間17日には早速「フィギュアのペアフリー」が行われ、“りくりゅう”こと三浦璃来（24、木下グループ）＆木原龍一（33、木下グループ）ペアがショートでは5位発進したものの、同種目日本勢初のメダルへ挑む。さらに同日、「スキージャンプ男子スーパーチーム」に、ノーマルヒル銅、ラージヒル銀と絶好調の二階堂蓮と、エースの小林陵侑（29、TEAM ROY）の最強コンビが出場。今大会からの新種目で表彰台を目指す。

さらにスノーボード・ビッグエアで頂点に立った村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）がスロープスタイルでも予選で全体2位通過と2冠へ好発進。スピードスケート女子団体パシュートは、3大会連続メダルへ順当に準決勝進出を決めている。フィギュアスケートの“大トリ”女子個人には、今季限りで現役引退を表明している坂本花織（25、シスメックス）が出場。今大会2つのメダルを手にした郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）は、自身が世界記録を持つ女子1500mで頂点を目指す。

上記でメダル獲得となれば、過去最多の「18個」を大幅に上回る可能性も出てきた。

【メダル17個一覧】※2月16日12時時点

■金メダル（3個）

村瀬心椛（スノーボード女子ビッグエア）

戸塚優斗（スノーボード男子ハーフパイプ）

木村葵来（スノーボード男子ビッグエア）

■銀メダル（5個）

二階堂蓮（スキージャンプ男子ラージヒル）

木俣椋真（スノーボード男子ビッグエア）

堀島行真（フリースタイルスキー男子デュアルモーグル）

鍵山優真（フィギュアスケート男子）

鍵山優真、木原龍一、三浦璃来、森田真沙也、坂本花織、佐藤駿、吉田唄菜（フィギュアスケート団体）

■銅メダル（9個）

二階堂蓮（スキージャンプ男子ノーマルヒル）

丸山希（スキージャンプ女子ノーマルヒル）

二階堂蓮、小林陵侑、丸山希、郄梨沙羅（スキージャンプ混合団体）

山田琉聖（スノーボード男子ハーフパイプ）

小野光希（スノーボード女子ハーフパイプ）

高木美帆（スピードスケート女子1000m）

高木美帆（スピードスケート女子500m）

堀島行真（フリースタイルスキー男子モーグル）

佐藤駿（フィギュアスケート男子）