¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È²¸¿Í¡É¤È¤¤¤¦ÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝÆâ¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÆÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬23ºÐ¤Î»þ¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖTHE¡¡LAST¡¡COP¡¿¥é¥¹¥È¥³¥Ã¥×¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅâÂô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¤¢¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¡£¼ç±é¤Î¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¿ÍÊÁ¡¢¼þÇÈ¿ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÉ¬¤º±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¶¦±éÅö»þ¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ½ªÅÅ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤¿ÅâÂô¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¡¢µ¢¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¤³¤³¤Ë¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¤¬¡Ö¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ò¤¯¤ì¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£ÅâÂô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç»ÏÈ¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤ªÁ°¤Î¾®¸¯¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹¥¤¤Ê»þ¤Ëµ¢¤ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¡ÖÀ¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÃÝÆâ¤Ë¡¢Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ½¤¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÃË¤Ï¡¢¤¤¤¤¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¡×¤ÈÃÝÆâ¡£¡ÖºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ò¤ß¤ó¤ÊÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ï¡¢¼¡¤ÎÆü»£±Æ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£¿®Íê¤·¤¢¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÃç´Ö°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼Çµï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£1ÏÃ¤ÈÅÓÃæ¤Ç¼Çµï¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥Û¥ó¥È¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£