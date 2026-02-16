µ¤²¹µÞ¹ß²¼¡¡ÉÙ»³¸©Æâ±À¤¬¹¤¬¤ê¡¡½ê¤É¤³¤í¤Ç±«¤Ë
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤¿¤á¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç6.1ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç5.6ÅÙ¤È¤È¤â¤Ë4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÆüËÜÉÕ¶á¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼¡Âè¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï±À¤ÎÂ¿¤¤¶õÌÏÍÍ¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç7ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç6ÅÙ¤È¡¢¤¤Î¤¦¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¯¡¢¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Ìë¤ÏÄ«¤è¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤êÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£