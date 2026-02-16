É÷´Ö½Ó²ð£·Ç¯È¾·îÍË½Ð±é¤Î¡ÖZIP!¡×Â´¶È¡¡¡ÖÁ´ÍËÆüÀ©ÇÆ¡×ÌÜ»Ø¤·¡Äº£¸å¤â¡Ö¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤ë¡×
ÇÐÍ¥É÷´Ö½Ó²ð¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP!¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£3·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤¬¡Ö¤³¤³¤Ç¡ØZIP!¡Ù¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£3·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬7Ç¯È¾Ì³¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢·îÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÂ´¶È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
É÷´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î7Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È²óÁÛ¤·¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¹¤è¡¢¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
Â³¤±¤ÆÉ÷´Ö¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¶âÍËÆüÍè¤Æ¡¢Â¾¤ÎÍËÆü¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¸å1¥ö·î²á¤®µî¤Ã¤Æ¤â¡¢É÷´Ö¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¥È¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡£Á´ÍËÆüÀ©ÇÆ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤ÈÉ÷´Ö¤Ï¡Ö»Ä¤ê1¥ö·î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£