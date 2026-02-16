¾¾»³Àé½Õ¡¢Âç¾¡¤Î¼«Ì±ÅÞ¤è¤ê¤â¡Ö°ìÈÖ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×¼ÂÌ¾µó¤²¡Ö²¿¤À¤«¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬15Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤ÏÎ©¸õÊä28¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÆÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½ç°Ì¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¸õÊä¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬7¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ¾±ÃÎ»Ë¶¦Æ±À¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÇÏÊ¥À¡É×¶¦Æ±ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡¢²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¡¢¸¼ÍÕ¸÷°ìÏºÁ°½°±¡ÉûµÄÄ¹¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¡¢¾®Âô°ìÏº»á¤é¤¬ÍîÁª¡£ºÇ½ªÅª¤ËÃæÆ»¤Ï167µÄÀÊ¤«¤é118µÄÀÊ¸º¤é¤·¡¢49µÄÀÊ¤Ë¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤ÈÀÆÆ£Å´É×»á¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò°úÀÕ¼Ç¤¤·¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤Î¹â»ÔÁíÍý¤Î²ò»¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÏÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ù¤¡©¡¡²¿¤è¤ê¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤Î¤«·è¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÁíÍý¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃæÆ»¤Ï»´ÇÔ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÎ©·ûÌ±¼ç¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÀÆÆ£¤µ¤ó¡£°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬À¯¸¢¤ò¼è¤ë¤ó¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤â¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¿ô¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤é2¤Ä¤¬¹ç¤ï¤µ¤ì¤Ð¤Ê¡¢¤½¤éÀ¯¸¢¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼«Ì±¤¬316¤Ç¡¢ÃæÆ»¤¬49µÄÀÊ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¾¡¤Ã¤¿¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢³Î¤«¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°ìÈÖ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÃæÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤È¸øÌÀÅÞ¤¬1¤Ä¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÊý¤Ï¡Ø¥¦¥Á¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÊý¤Ç¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ò¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¡£¾å°Ì¤â¤Ê¤ó¤â¡¢ÃæÆ»¤ÎÃæ¤Ç¤µ¡¢¸øÌÀÅÞ·Ï¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¾å¤«¤é28ÈÖÌÜ¤Þ¤Ç¡£Á´°÷ÅöÁª¤·¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢°ìÈÖ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¤è¤Ê¡£²¿¤À¤«¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÁ´Éô¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£