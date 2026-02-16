¡Ö¹õ¤¤ÊªÂÎ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È50～60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¾×ÆÍ ¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ»àË´ ¾×ÆÍÁ°¤ËÆ»Ï©¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¡Ô¿·³ã¡Õ
16Æü¸áÁ°2»þÁ°¡¢Ä¹²¬»Ô¤Î¹ñÆ»¤Î¶¶¡ÊÂç¼êÂç¶¶¡Ë¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È50～60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16Æü¸áÁ°2»þÁ°¡¢¹ñÆ»351Âç¼êÂç¶¶¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ¡Ê37¡Ë¤«¤é¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÏÄ¹²¬±ØÂ¦¤«¤éÀîÀ¾Êý¸þ¤ØÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£50～60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¿È¸µÉÔÌÀ¤Ç¡¢¸áÁ°2»þÈ¾Á°¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤ÎÃËÀ¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö¹õ¤¤ÊªÂÎ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÆ»Ï©¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÃËÀ¤Î¿È¸µ¤ä»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£