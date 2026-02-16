¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤ Æ¦ÆýÆâÍ÷²ñ Æ¦Æý¿·À½ÉÊ¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼ÈäÏª 3·î12Æü ¡È¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü¡É´¶¼Õº×
¡¡¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤¤Ï¡È¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü¡É¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÈÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö03·î12Æü¤Ï¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ë¤å¤¦´¶¼Õº×2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ12Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ¤ÎNadia¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ³«¤«¤ì¤ë´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¼«Í³¤Ë»î°û¤Ç¤¤ë¡ÈÆ¦ÆýBAR¡É¤ä¡¢¹¥¤¤ÊÁÇºà¤ò²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡È¥½¥¤¥é¥Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡É¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ò³«Àß¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëT-MARKET¤Î¿Íµ¤Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍµ¡Æ¦ÆýÌµÄ´À°¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü¡É¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÆâÍ÷²ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢3·î12Æü¤ò¡Ö¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü¡×¤òµÇ°Æü¤È¤·¤¿·Ð°Þ¡Ê3·î12Æü¤ò¡Ö03¡Ê¥Þ¥ë¥µ¥ó¡Ë12¡Ê¥È¥¦¥Ë¥å¥¦¡Ë¤ÈÆÉ¤à¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¡Ë¤ä¡¢²áµî15Ç¯¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¿Ä¹¤·¤¿Æ¦Æý»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¡¢Æ¦Æý³«È¯¤ÎÎò»Ë¡¢¿©¤Ù¤ëÆ¦Æý¤Î¡Ê¡ÖÆ¦Æý¥°¥ë¥È¡×¡ÖÆ¦Æý¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¡ÖÆ¦Æý¥¹¥é¥¤¥¹¡×¡ÖÆ¦Æý¥½¥Õ¥È¡×¡Ë¤Ê¤É¤ò²òÀâ¡£Æ¦Æý2°Ì¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ¦Æý¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï3¼ï¤ÎÆ¦Æý¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ä¡¢Æ¦Æý¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä·Ú¿©¡¢¡ÖÆ¦Æý¥½¥Õ¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò»î¿©¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1ËÜ¤Ç1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ö1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE Æ¦Æý°ûÎÁ ¹õ¤´¤Þ 200ml¡×¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢¹ñ»º¤Î¹â¥ª¥ì¥¤¥ó»ÀÂçÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¹â¥ª¥ì¥¤¥ó»À ¹ñ»ºÂçÆ¦¤ÎÌµÄ´À°Æ¦Æý 125ml¡×¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂçÀÚ¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢Å´¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¤Þ¤á¤Ô¤è ¥³¥³¥¢Ì£ 125ml¡×¡¢Æý¸¶ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆ¦Æý¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡ÖÆ¦Æý¥½¥Õ¥È ¤È¤í¤±¤ë¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£ 150g¡×¤Î4¼ï¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¹â¥ª¥ì¥¤¥ó»À ¹ñ»ºÂçÆ¦¤ÎÌµÄ´À°Æ¦Æý¡×¤Ï´û¤ËÄÌÈÎ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î¤«¤é°ìÈÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö03·î12Æü¤Ï¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ë¤å¤¦´¶¼Õº×2026¡×¤Ï3·î5Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼B2F¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÍµ¡Æ¦ÆýÌµÄ´À° 200ml¡×¤ò¡¢¤Þ¤¿²ñ¾ì¤ÇSNSÅê¹Æ¡õ¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÆ¦Æý¤Ç³Ú¤·¤àÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¡×¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£