2·îÄêÎã²¬»³»ÔµÄ²ñ¤Î³«²ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢µÄ²ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈµÄ¾ìÆâ¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ¾ìÆâ¤Ë¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¿§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µー¥È¤Ï»ÔÌ±¤ËµÄ²ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ìó150¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿70¿Í¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÄ¾ì¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£º£2·î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼¡¤ÎµÄ²ñ¤È¤«¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡×
2·îÄêÎãµÄ²ñ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿·Ä£¼Ë¤ä¥¢¥êー¥Ê¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë4299²¯±ß¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£