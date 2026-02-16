³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¥¹¥¿ー¥È¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ï¡¢¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe－Tax¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ú²¬»³¡Û
½êÆÀÀÇ¤äÂ£Í¿ÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤Î¼õÉÕ³«»Ï¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¿½¹ð¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬2000Ëü±ß°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò°÷¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¤Î¹µ½ü¤äÀÇ¶â¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ç¤Ï³Æ²ñ¾ì¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe－Tax¡Ê¥¤ー¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³ÅìÀÇÌ³½ð¡¡¾®¶¶¿ÊÌé¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ç¤â¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¡ÊÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¡Ë4¿Í¤Ë3¿Í¤¬e－Tax¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¤Î¤¾¤Íè·î¡Ê£³·î¡Ë16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£