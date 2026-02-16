JRÀ¾ÆüËÜ¡¢ÍÎÁÃåÀÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSUWALOCA¡×¤ËÅý°ì
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢ÍÎÁÃåÀÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSUWALOCA¡Ê¤¹¤ï¤í¤«¡Ë¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¡£
¡ÖA¥·¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¤¦¤ì¤·¡¼¥È¡×¡¢¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅý°ì¤·¡¢¥í¥´¤â¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¤¥×¥ì¥¤¥¹¡×¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°ºÂÀÊ¤äÅÅ¸»¡¢Wi-Fi¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥È¡×¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤è¤ê³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
SUWALOCAÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÏ©Àþ¿Þ¤«¤é´õË¾¶è´Ö¤ò´ÊÃ±¤ËÁªÂò¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¡£