¹âÌÚÈþÈÁ¤Î500mÆ¼¤Ë»Ð¡¦ºÚÆá¤â»×¤ï¤º¡Ö¾®Ìö¤ê¡×ÄÌ»»9¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ÖÊÌ³Ê¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â º£Âç²ñ¤Ï»Ä¤ê2¼ïÌÜ¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¹âÌÚ¤ÏÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡¢1500m¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤À(C)Getty Images
¡¡¤Þ¤µ¤ËÅ´¿Í¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500m¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤Ï¡¢¼ó°Ì¤«¤é0ÉÃ78º¹¤Î37ÉÃ27¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£9Æü¤Î1000m¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ2ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËå¡¦ÈþÈÁ¤µ¤ó¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë´¿´î¡ªÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Î»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØÆó´§¤Î»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤â¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¶¥µ»Ä¾¸å¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö»Ð¤Î¾®Ìö¤ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¡¢²ñ¾ì¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤500m¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÈþÈÁ¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤Î2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥á¥À¥ë¤Î¿ô¤¬ÄÌ»»9¸Ä¡£¤³¤Î·æ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØ¸ø¼°X¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÄÌ»»9¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°Î¶È¤òÃ£À®¡ª¡×¡Ö9¸ÄÌÜ¡©¡ª¤Þ¤µ¤ËÊÌ³Ê¤À¡£°ÂÄê´¶¡¢Â©¤ÎÄ¹¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°ÎÂç¤µ¡ÄÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£É¹¾å¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡¢1500m¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê³ê¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£»Ä¤ê2¼ïÌÜ¤âÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]