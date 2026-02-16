¡ÖMLBÁ´ÂÎ¤Ç¤âÃíÌÜ¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÂè3¤Îµå¼ï¤¬É¬Í×¡×
WBCÉÔ»²²Ã¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉüµ¢¤¬º£µ¨¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤À¡£ºòµ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÀèÈ¯ÄêÃå¤ò²Ì¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÇÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¿¤À¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÂçÁû¤®¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÌîµåÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØJUST BASEBALL¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡¢¡Ö½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤òÏÀ¤¸¤ëÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÄ©¤àº´¡¹ÌÚ¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Öº£½Õ¡¢MLBÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤âºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë1¿Í¤¬¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉüµ¢¡¢¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤Î°ÂÄêÀ¸þ¾å¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡Ü¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê2µå¼ï¤Ë²Ã¤¨¤ë¡ÈÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÂè3¤Îµå¼ï¡É¤Î³ÎÎ©¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ã¥¿¡¼¤È¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Î½¬ÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¿·µå¼ï½¬ÆÀ¤Ø¤ÎÆ°¤¤òÅÁ¤¨¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¡ÈÁª³°¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥µ¥µ¥¤òWBC½Ð¾ì¤«¤é³°¤·¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤À¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¦ÏÓ¤ÎÀ®Ä¹¤òË¾¤àµåÃÄ¼óÇ¾¤Î»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«Ëë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤é¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ÈÀâ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Öº£½Õ¡¢À©µåÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢ºÆ¸½À¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂÀï¤Ç»È¤¨¤ëÂè3µå¼ï¤ò¼¨¤»¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤â¤¦1¿Í¤Î¡È¥¨¡¼¥¹µé¡É¤ÎÅê¼ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¥í¡¼¥ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÅê¤²È´¤¯¤À¤±¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÉ¬¿Ü¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤ä¿´¿È¤òËá¤¯½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
