¤Ê¤¼ÈóÆñ¡©¡¡Ãæ¹ñÂåÉ½¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬FIS¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°ÅÜ¡¡¹³µÄÆâÍÆ¤ËÀ¤³¦¶ÃÃ²¡ÖÈà½÷¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂù¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
SNS¤ÇFIS¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥°¡¼¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Éíå¤À(C)Getty Images
¡¡Àã¾å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ²¼³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡ÊFIS¡Ë¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÃæ¹ñ¤Î°ÎºÍ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬²áÌ©ÆüÄø¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡ª¡¡Îý½¬»þ´Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë²×Î©¤Á¡ÖÁª¼ê¤Ï¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡£ËÜÅö¤ËÉÔ¸øÊ¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥°¡¼¤Ï¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î16Æü¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤ò¡¢Æ±19Æü¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤ËÀµÇ°¾ì¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤Ç¥°¡¼¤Ï¡ÖFIS¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Îý½¬¤ò´°Á´¤Ë½ÅÊ£¤¹¤ëÆüÄø¤ÇÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÎý½¬¤ò´Ý1Æü·çÀÊ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿FIS¤Î²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤Ë²×Î©¤Á¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¹çÆ±Îý½¬¤ä¡¢1»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤â¸ÄÊÌ¤ËÃ±ÆÈÎý½¬¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¸øÊ¿¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¡£¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂ¾¤Î½÷ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆÊÌ¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¤ä¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¶¥µ»¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¤é¤è¡×
¡¡Ê£¿ô¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥°¡¼¡£Èà½÷¤¬¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò¡È¸æÂç¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾Áª¼ê¤È¤Î¸øÊ¿À¤Î·çÇ¡¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï´ñÀ×¤¬¸½¼Â¤È¤·¤Æµ¯¤¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤¬²ÄÇ½¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉñÂæ¡£Áª¼ê¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤òÊú¤¡¢¸Â³¦¤òÂÇ¤ÁÇË¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢FIS¤Î²¼¤·¤¿·èÄê¤ÏÂç²ñ¤ÎÀº¿À¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÈà¤é¤Ë¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ£°ì¤Î½÷ÀÁª¼ê¤È¤Ê¤ëÍ¦µ¤¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤ë¼ïÌÜ¤Ç·è¾¡¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÊÌ¤Î¼ïÌÜ¤ÎÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¥¹¥¡¼¤ÎËÜ¼Á¤ò°¦¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤Ç¶¥¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¾Íè¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë²óÈò¤Ç¤¤¿ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÏFIS¤¬Áª¤ó¤À¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ËÈá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¡×
¡¡È¿È¯¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢¼«¤é¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤¿¥°¡¼¡£¸øÊ¿À¤òµá¤á¤¿Èà½÷¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê©»æ¡ØLe Parisien¡Ù¤Ï¡ÖÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¿¤Á¤ò·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢FIS¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¿®ÎÏ¤ò¡ÖÈà½÷¤Ï¸ÀÍÕ¤òÂù¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¶É¡ØFOX¡Ù¤Ï¡¢FIS¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥µ¥Ã¥·»á¤Ë¤è¤ë¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÎý½¬²ó¿ô¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤è¤ê¤â2²óÂ¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥°¡¼¤Î¸«²ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤»¤¤¤ÇÉ¬Í×¤ÊÅ¬ÀÚ¤ÊÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼çºÅ¼ÔÂ¦¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]