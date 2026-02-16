¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬¼çºÅ¼ÔFIS¤ËÌÔÈ¿È¯¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÃ»µ÷Î¥Áö¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î½÷²¦¤¬ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»ÒÃæ¹ñÂåÉ½¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤ÏÂç²ñÆüÄø¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥°¡¼¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î3¼ïÌÜÁ´¤Æ¤ËÅÐÏ¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¸½ÃÏ2·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î¶¥µ»Îý½¬»þ´Ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Mail UK¡Ù¤Ç¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ö·ãÅÜ¤·¤¿¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇºÆ¤Ó3¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤È¤¹¤ëµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤Ï¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¸å¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬3¼ïÌÜ¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÈ¿È¯¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥°¡¼Â¦¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¹ñºÝ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ(FIS)¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ë»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢»Ù±ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥°¡¼¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¡Ö3¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤ÇÍ£°ì¤Î½÷À¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ÏÈ³¤»¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¢¤ë¼ïÌÜ¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¼ïÌÜ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¼çÄ¥¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ÅÚÍËÆü¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¡¼¤¬¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¶¥ÁèÁê¼ê¤ÈÆ±¤¸¤À¤±¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤ËÎ×¤à¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¼ïÌÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÃ»µ÷Î¥Áö¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤É¤Á¤é¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï3Æü´Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1Æü3»þ´Ö¤º¤Ä·×3²ó¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£¥°¡¼¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢3²ó¤Î¤¦¤Á¡¢1²ó¤¬·è¾¡¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢2²ó¤·¤«Îý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÈÉÔ¸øÊ¿¤µ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼ÔÂ¦¤â¥°¡¼¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êºÇ¹â¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¼ïÌÜ¤ò¹Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÁªÂò¤¬¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Èµ»ö¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº¤Æñ¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡£¥°¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°ìÁØÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
