CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ª¤È¤È¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¹âÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ÔÌò½ê¤Ç¿ÏÊª¿¶¤ê²ó¤·¡Ä ¥¬¥½¥ê¥ó¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿60ÂåÃËÀ­¤ò½ñÎàÁ÷¸¡ 3¿Í·Ú½ý ¼«¤é¤âÁ´¿È¤ä¤±¤É Ç¼ÀÇ½ä¤Ã¤Æ»Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë °¦ÃÎŽ¥¹âÉÍ»Ô

¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤ª¤È¤È¤·7·î¡¢¹âÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¾å¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¼«¤é¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¾²¤Ë¤Þ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢3¿Í¤¬·Ú½ý¡¢¼«¤é¤âÁ´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ç¼ÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ»Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç·Ù»¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÃËÀ­¤ò·úÂ¤ÊªÅù°Ê³°Êü²Ð¤ä½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï2022Ç¯¤´¤í¤«¤éÇ¼ÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ»Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£