¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ß¡¼¥¹¥¿¡¼¼ç±é¤Î¿·ºî·º»ö¥É¥é¥Þ¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Ë¤ÆÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡ª

¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Î¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ß¡¼¥¹¥¿¡¼¼ç±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÊÆCW¤Î¿·ºî·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØGood Cop/Bad Cop¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¤ï¤º¤«1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆTV Line¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦±é¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÈó¾ð¤Ê¸½¼Â
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ì¥¤¥È¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿¥ë¡¼¥¯¡¦¥¯¥Ã¥¯¡Ê¡ØMajor Crimes¡Á½ÅÂçÈÈºá²Ý¡Ù¡Ë¤¬¡¢TikTok¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØGood Cop/Bad Cop¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦Ãå¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î½ªÎ»¤Ø¤ÎÌµÇ°¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆµÓËÜ¤Î¥¸¥ç¥ó¡Ê¡¦¥¯¥¦¥§¥¤¥ó¥¿¥ó¥¹¡Ë¤ÈÍ§¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤À¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈºÆ¤Ó»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¥ë¡¼¥¯¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÎÏ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¿´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯ÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶È³¦¤Î¥·¥Ó¥¢¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê»ÐÄï·º»ö¤¬Ä©¤à»ö·ïÊí
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àStan¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ´ßËÌÀ¾Éô¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥ì¥¤¥È¥ó¤È¥ë¡¼¥¯¤Ï¡¢È¿ÌÜ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯»ÐÄï¤Î·º»ö¥³¥ó¥Ó¡¢¥ë¡¼¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼¤òÇ®±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤êÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ï¥ó¥¯¡ÉÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Î¥¯¥é¥ó¥·¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¡Ø¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ü¥Ö¡Ù¡Ë¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯2·î¤ËÊÆCW¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Æ±Ç¯4·î¤ËÁ´8ÏÃ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÊª¸ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾×·â¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØGood Cop/Bad Cop¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤Äê¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
