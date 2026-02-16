¥¥ã¥ó¥×¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÂÇ¼Ô15¿Í¡×¤ËÂ¼¾å½¡Î´¡õ²¬ËÜÏÂ¿¿¡ÖÂ¼¾å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÂÇ¼Ô15¿Í¤ò¾Ò²ð¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÂÇ¼Ô15¿Í¤ò¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¿·ÀïÎÏ¡¢Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¡¢¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤«¤é¤Î¿·ÀïÎÏ¤ËÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢Â¼¾å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£½Õ¡¢Â¼¾å°Ê¾å¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£26ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÊÂ³°¤ì¤¿¶¯ÂÇ¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¶õ¿¶¤ê¤ÎÂ¿¤µ¤È»°¿¶¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤òÆóÊ¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¼¾å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¡©²æ¡¹¤Ï¤½¤ÎÊÒÎÚ¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬WBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤òÎ¥¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤ÒÈà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖNPB¤«¤éMLB¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ëÃíÌÜ¤ÎÌî¼ê¤ÏÂ¼¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Öºòµ¨¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê·ê¤òËä¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÂàÃÄ¤Ë¤è¤ë·êËä¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»°ÎÝ¼ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ç¡¼¥¿¾å¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢NPB¤ÎÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç69»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢OPS1¡¦014¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥È¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èºò½©¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÌî¼ê¿Ø¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£