¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë»î¸³Åª¤ÊÈ¯ÅÅ¡¦Á÷ÅÅ»Ï¤Þ¤ë¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¡¡¤¤ç¤¦¸á¸å8»þ¤Ë¤âËÜ³ÊÅªÈ¯ÅÅ¤Ë°Ü¹ÔÍ½Äê
14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢»î¸³Åª¤ÊÈ¯ÅÅ¤ÈÁ÷ÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©¤Ë¤¢¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢»î¸³Åª¤ÊÈ¯ÅÅ¤ÈÁ÷ÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð¤¤ç¤¦¸á¸å8»þ¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤ÊÈ¯ÅÅ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢È¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤Ï¼ç¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ë¸þ¤±¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
6¹æµ¡¤ÏÀè·î21Æü¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÀ©¸æËÀ¤ò½ä¤ë·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ê¡¢±¿Å¾¤òÄä»ß¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º£·î9Æü¤ËºÆ¤Ó¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12Æü¤Ë¤ÏÃæÀ»Ò¤òÂ¬Äê¤¹¤ëµ¡´ï¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢È¯ÅÅ¤Î¹©Äø¤¬È¾Æü¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È±¿Å¾¤Î³«»Ï¤Ï¡¢Íè·î18Æü¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
