¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¶É¤ÎÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¸½ÃÏ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉÚÅÄ¥¢¥Ê¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¥â¥¨¥Ê¤«¤é¥ß¥é¥Î¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ê¿§¤ß¤ì¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÌµÍý¤»¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Á¡×¡Ö±óµ÷Î¥¤Î¼èºà¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£