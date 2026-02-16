King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡¡°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¶¦±é¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡¼ç±é±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×À©ºîÊó¹ð²ñ
¡¡King¡õPrince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¤¬½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡Ê´ÆÆÄÃÓÅÄÀé¿Ò¡¢3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÀ©ºîÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤âº£ºî¤Ë½Ð±é¡£±ÊÀ¥¤È°ËÆ£¤Ï±Ç²è¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤â¤·¤¿¡£·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ó¤À»Ñ¤Ï¸«¤»¹ç¤¨¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹Å·Á³¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤³¡ÊÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡Ë¤Ï¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¥¯¥ì¥Ï»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¤Ïµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¤È½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¤Ë¤è¤ë¿¿¼Â¤Î°¦¤òÉÁ¤¯¡£Ì¡²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô580ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£