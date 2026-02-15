·àÃæ¤ÎÆ´¤ì¤¬¸½¼Â¤ÎµßºÑ¤Ë¡Ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¡¢¡Ø¥É¡¼¥½¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¡¼¥¯¡Ù¼ç±é²ÈÂ²¤Ø¹â³Û´óÉÕ
2·î11Æü¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡Ø¥É¡¼¥½¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¡¼¥¯¡Ù¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥À¡¼¡¦¥Ó¡¼¥¯¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢48ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ºÊ¤Î¥¥ó¥Ð¥ê¡¼¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖGoFundMe¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Îµð¾¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬»Ù±ç¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»üÁ±³èÆ°°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥É¡¼¥½¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¡¼¥¯¡Ù¤Ç¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¥É¡¼¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢±Ç²èÀ©ºî¼Ô¤ò»Ö¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤ò¿´¤Î»Õ¤È¤·¤Æ¶öÁü»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£·àÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤Â³¤±¤¿Æ´¤ì¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÈá·à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µð¾¢ËÜ¿Í¤«¤é¤ÎµßºÑ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·ë¼Â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´óÉÕ¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥ê¥Ã¥Á¡ª¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤äÅê»ñ²È¤Î¥¬¥¤¡¦¥ª¥»¥¢¥ê¡¼¡Ê³Æ1Ëü¥É¥ë¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥é¡¦¥á¡¼¥×¥ë¥ººâÃÄ¡Ê5,000¥É¥ë¡Ë¤é¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î°äÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µð³Û¤Î°åÎÅÈñ¤Èºñ¼è¤Ë¶á¤¤½é´ü·ÀÌó
¤³¤ì¤Û¤É¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¬¤ó¼£ÎÅÈñ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£CDC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¼ÀÉÂÍ½ËÉ´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼À´µ¤ÎÃæ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¼£ÎÅÈñ¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë¤«¤«¤ë½ªËö´üÈñÍÑ¤ÏÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï2012Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤Î½ÐÀ¤ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤Æâ¾ð¤òË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºÆÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡»ÈÍÑÎÁ¡Ê¥ì¥¸¥Ç¥å¥¢¥ë¡Ë¤Ï°ìÁ¬¤âÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï20ºÐ¤Ç¡¢·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²¿¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2012Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø23¹æ¼¼¤Î¾®°Ëâ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤â¡¢Ãù¶â¤¬Äì¤òÆÍ¤¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ²Ô¤¬¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
Èà¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥È¥¥¥ë¡¼¡Ê¡Ø¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¡Ù¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊüÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÇÐÍ¥¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼çÍ×ÃÏ¾åÇÈ¡ÊABC¡¢CBS¡¢NBC¡Ë°Ê³°¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Å¬Àµ¤ÊÆó¼¡»ÈÍÑÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤´·½¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ä¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤é¤È¶¦¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤«¤éÅöÁ³¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤·ÐºÑÅª°ÂÄê¤òÃ¥¤¤µî¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥ºËÜ¿Í¤¬À¸Á°¡¢2023Ç¯¤ÎSAG-AFTRA¡ÊÁ´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¡Ë¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥Ãæ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤â½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌ¿¹Ë¤Ç¤¢¤ëÆó¼¡»ÈÍÑÎÁ¤Ï¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ô½½²¯¥É¥ë¤ò²Ô¤°Âç´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë³Û¤Ç¤â¡¢²ÈÄÂ¤òÊ§¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»à³èÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Êø²õ¤¹¤ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È
¸½ºß¡¢SNS¤Ç¤ÏÁÈ¹ç¤Î°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤ÏÇ¯´Ö28,090¥É¥ë°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï108Æü¤ÎÏ«Æ¯Æü¿ô¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½ÅÉÂ¤ÇËþÂ¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¤¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï2023Ç¯¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ì¤¸ø³«ºî¤ò´Þ¤à4ËÜ¤Î±Ç²è¤È3ËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¡¢»à¤Î´ÖºÝ¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÄ½Õ¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤ÎºÇ´ü¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔÈ÷¤¬¸Ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¤¤«¤ËÍÆ°×¤¯¿ª¤à¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÚ¤Ê¤¤¶µ·±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥É¡¼¥½¥ó¥º¡¦¥¯¥ê¡¼¥¯¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡Á6¤Ï¡¢Hulu¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
