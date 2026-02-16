¹ç¸°ºî¤ê¹¹°á¼¼¤ÇÅð»£¤«¡¡°ñ¾ë¤ÎÃæ³Ø¶µ°÷4²óÌÜÂáÊá
¡¡½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¾¯½÷¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·ÙÇ®ÅÄ½ðÁÜººËÜÉô¤Ï16Æü¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤ä·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼Î©Ãæ¤Î¶µ°÷ÎëÌÚÍºÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡áÆ±¸©°ñ¾ëÄ®¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊá¤Ï4²óÌÜ¡£ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅ¾¶Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÅð»£¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤¯¡¢¹¹°á¼¼¤Î¹ç¸°¤òºî¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾¯½÷¤òÅð»£¤·¤¿Æ°²è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢6Æü¤Î½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2023¡Á24Ç¯¡¢¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¡¢»þ·×·¿¥«¥á¥é¤Ç½½¿ô¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¡£