¡ÚÆÈ¼«¡ÛÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢´´»öÄ¹¤Ë³¬»á¡¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï½ÅÆÁ»á¤ÇÄ´À°
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤Ï16Æü¡¢´´»öÄ¹·óÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ËÂåÉ½Áª¤òÁè¤Ã¤¿³¬ÌÔ»á¡á½°±¡´ä¼ê1¶è¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½ÅÆÁÏÂÉ§»á¡áÈæÎãÅì³¤¡á¤ò½¼¤Æ¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³¬»á¤ÏÂåÉ½Áª¤Ç¾®Àî»á¤Ë5É¼º¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½ÅÆÁ»á¤Ï¡¢ÃæÆ»¤Ë»²²Ã¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÇÀ¯Ä´²ñÄ¹¤äÀÇÄ´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Í»ö¤ò¿Ê¤á¡¢¶á¤¯¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÃæÆ»¤Ï8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¸ø¼¨Á°ÀªÎÏ¤Î167µÄÀÊ¤«¤é49µÄÀÊ¤Ë¸º¤é¤·»´ÇÔ¤·¤¿¡£Î©Ì±½Ð¿È¼Ô¤¬ÂçÎÌÍîÁª¤·¤¿°ìÊý¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÍ¥¶ø¤·¤¿¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤Ï28¿ÍÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£¾®Àî»á¤ÏµóÅÞÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸øÌÀÂ¦¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£