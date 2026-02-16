¡Úµð¿Í¡Û¿·½õ¤Ã¿Í¥È¥ê¥ªÌµÁÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¥Þ¥¿¤¬Ã¥»°¿¶¥é¥Ã¥·¥å¡Ä¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç£³¿Í·×£¶²ó£¹£Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í£³Åê¼ê¤¬£±£¶Æü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ïºòµ¨³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬È´·²¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºòµ¨ÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Àô¸ý¤ò»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢£±»Íµå¤ò¶´¤ß¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¹Ó´¬¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë¡££²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤â´ßÅÄ¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢£²²óÌµ°ÂÂÇ£´£Ë¤È¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£±£µ£³¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢´Ý¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢Á°É¾È½ÄÌ¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡££²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ëº¸Á°°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£²²ó£±°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¡£Ç¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È£×£Â£Ã¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½Æþ¤ê¤òÃÇ¤Ã¤Æ¶¥Áè¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥¿¤Ï¡¢¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼µ¤Ì£¤ÎÊÑÂ§Åª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é»³À¥¡¢±ºÅÄ¡¢ÌçÏÆ¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢£²²ó£±°ÂÂÇ£³£Ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·½õ¤Ã¿Í£³¿Í¤Ç¹ç·×£¶²ó£²°ÂÂÇ£¹£Ë¡£ÀèÈ¯ÏÈÁè¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤é¤ò´Þ¤á¤¿³°¹ñ¿ÍÏÈÁè¤¤¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¢¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¸õÊä¡Ê¡ù¤Ï¿·²ÃÆþ¡Ë
¡ã£±·³¡ä
¡Ú±¦¡Û»³ºê¡¢¡ù¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¡ùÂ§ËÜ¡¢¡ù¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¸Í¶¿¡¢ÀÖÀ±¡¢ÅÄÃæ¾¡¢À¾´Ü¡¢ÀÖÀ±
¡Úº¸¡Û¡ùÃÝ´Ý¡¢¡ù»³¾ë¡¢¿¹ÅÄ¡¢²£Àî¡¢ÀÐÀî
¡ã¥Õ¥¡¡¼¥à¡ä
¡Ú±¦¡ÛÀô¡¢¡ùÈÄÅì¡¢ËÙÅÄ¡¢¾¾°æ
¡Úº¸¡Û°æ¾å¡¢ËôÌÚ¡¢»³ÅÄ¡¢ÂåÌÚ