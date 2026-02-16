´Ý»³Î´Ê¿¡¡·ëº§ÉÔ¸þ¤¡©¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Öº£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤¬¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î´Ý»³Î´Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Àê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤ÆÃ¯¤«¤È¤¤¤ë¤Î¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀê¤ï¤ì¤¿´Ý»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ê·ëº§¤Ï¡Ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡£·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À±»á¤Ï¡Ö2029Ç¯¡¢46ºÐ¡£¤³¤³¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¨¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢49ºÐ¤ÇÎ¥º§¡£70¡ó¤½¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£´Ý»³¤Ï¡Ö´êË¾¤Ï¤â¤Ï¤äÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¡£º£¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»ö¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À±¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ¯¤«Áê¼ê¤¬¤¤¤¿¤é»ß¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤¢¤È3Ç¯¤Ï¶î¤±È´¤±¤Æ¡£É¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢À®¸ù¤·¤¿¤Ã¤Æ´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£