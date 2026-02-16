¹âÎð¤ÎÊì¤Ï¡ÖÅÅµ¤Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÆþÍáÁ°¤Î¡ÈÍá¼¼ÃÈË¼¡É¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Íá¼¼ÃÈË¼¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«
²ÈÄíÍÑ¤ÎÍá¼¼ÃÈË¼´¥Áçµ¡¤ÎÃÈË¼µ¡Ç½¤Ï¡¢µ¡¼ï¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤Í1100W～1300WÄøÅÙ¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃæ´ÖÃÍ¤È¤·¤Æ1200W¡Ê1.2kW¡Ë¤òÌÜ°Â¤Ë·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤ÎÁ¶âÃ±²Á¤ò1kWh¤¢¤¿¤ê31±ß¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦1.2kW¡ß1»þ´Ö¡ß31±ß¡áÌó37±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â40±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë1»þ´Ö¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ô½½±ßÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆþÍáÁ°30Ê¬¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤«
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆþÍáÁ°¤Ë30Ê¬¤Û¤ÉÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï¡¢¡Ö1.2kW¡ß0.5»þ´Ö¡ß31±ß¡áÌó18～19±ß¡×¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
²¾¤ËËèÆü30Ê¬»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢1¥ö·î¡Ê30Æü¡Ë¤Ç540～570±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò¾å¸Â¤Î1300W¤Ç·×»»¤·¤Æ¤â¡¢·î³Û¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í600±ßÄøÅÙ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Ã»¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤µ¤é¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÅµ¤ÎÁ¶âÃ±²Á¤Ï·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ä¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÍá¼¼ÃÈË¼¤ò»È¤¦¤È¿ôÀé±ßÃ±°Ì¤ÇÁý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È
¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤ë·ì°µ¤Î¾å²¼Æ°¤¬°ì°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íá¼¼¡¦Ã¦°á½ê¤Èµï¼¼¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£
Íá¼¼ÃÈË¼¤Î»ÈÍÑ¤ÏÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¹©É×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ã¦°á½ê¤Ë¾®·¿¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¼¼²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åò²¹¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¹â¤¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ç®¤¹¤®¤ë¤ªÅò¤Ï·ì°µÊÑÆ°¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê²¹ÅÙ¤Ç¤ÎÆþÍá¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆþÍáÁ°¤Ë¥³¥Ã¥×1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿åÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍáÁå¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëºÝ¤Ë¤ÏµÞ¤ËÆ°¤«¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Æ°ºî¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤â·ì°µ¤ÎµÞÊÑ¤òËÉ¤°°ì½õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤º¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
°ìÈÌÅª¤ÊÍá¼¼ÃÈË¼¡Ê1100W～1300WÄøÅÙ¡Ë¤òÆþÍáÁ°¤Ë30Ê¬»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê20±ßÁ°¸å¡¢1¥ö·î¤Ç¤â500～600±ßÄøÅÙ¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ»þ´Ö¤ò¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈæ³ÓÅª¾®¤µ¤¤¿å½à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Òー¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÂç¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤Âå¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Íá¼¼ÃÈË¼¤Î³èÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã¦°á½ê¤ÎÃÈË¼¡¢Åò²¹¤ÎÄ´À°¡¢¿åÊ¬Êäµë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Æ°ºî¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊýË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー