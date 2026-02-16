ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼½êÂ°¤Îizna¡¢¡ÖTGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡õ°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×izna¡Ê¥¤¥º¥Ê¡Ë¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉñÂæ¤Ø¤È³èÆ°ÎÎ°è¤ò¹¤²¤¿¡£
izna¤Ï2·î15Æü¡¢ÆüËÜ¡¦°¦ÃÎ¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè5À¤Âå¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¸õÊä¤Îizna¥á¥ó¥Ð¡¼
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¡¢º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¡×¤ÎÃÏÊý¸ø±é¤À¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¤¤È¥³¥³¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿´ãº¹¤·¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹ï¤ó¤À¡£
izna¤Ë¤È¤Ã¤ÆTGC¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤¬ÆüËÜ¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFRAY I.D¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥³¥³¤¬¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Öcolorgram¡Ê¥«¥é¡¼¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼Ê¬Ìî¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎTGC¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆüizna¤Ï¡ØMamma Mia¡Ù¡ØSASS¡Ù¡ØSIGN¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡½¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¾¸°®¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢izna¤ÏÀèÆü¡¢Á´ÀÊ´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿¤Û¤«¡¢K-POP¼ø¾Þ¼°¡ÖVisa¡ß2026 MAMA AWARDS¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þizna ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2024Ç¯4·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Mnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØI-LAND2:N/a¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤òÉ½¤¹¡ÖN¡×¤È¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÉ½¤¹¡Ö¦Á¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢²¿¤Ç¤â¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¡ÊN/¦Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥æ¥ó¡¢¥æ¡¦¥µ¥é¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥»¥Ó¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥Þ¥¤¡¢¥³¥³¤Î·×7¿Í¤¬½êÂ°¡£2024Ç¯11·î25Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØN/a¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î¤Ë¥æ¥ó¡¦¥¸¥æ¥ó¤¬Ã¦Âà¤·¡¢6¿ÍÂÎÀ©¤Ë¡£