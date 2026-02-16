¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤Î²ÄÇ½À¤â¡ÄNewJeans¡¦¥ß¥ó¥¸¤Ë¥í¥ó¥É¥óÌÜ·âÃÌ¡¡¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥ï¥±
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤äÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëNewJeans¤Ç¡¢Í£°ìµî½¢¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ß¥ó¥¸¤¬¡¢³¤³°¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉüµ¢¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²±Â¬¤Þ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±²Ãæ¤Î¥ß¥ó¥¸¡¢¡È¾Ð´é¤Ê¤·¡É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥ß¥ó¥¸¤ò¸«¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡ÖÄ«¡¢´Ú¹ñ¿Í½÷À2¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¹õ¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤È¥ì¥¶¡¼¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃå¤¿¿Í¤¬¥ß¥ó¥¸¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃ¤ËÌÜ¸µ¤È¸ý¸µ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¡Ø¥¥à¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·ËÜÅö¤Ë¥ß¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
°ì½ï¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë½÷À2¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¤Æ¤ª¤êµ÷Î¥¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ß¥ó¥¸ËÜ¿Í¤«¤É¤¦¤«¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢µ×¡¹¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡È¶á¶·Àâ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï´î¤ÖÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿µ¶¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ß¥ó¥¸¤Î¶á¶·¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬NewJeans¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤«Ã¦Âà¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
NewJeans¤Ï2·î¤ËÆþ¤ê¡¢¸ø¼°SNS¡ÊX¡¢Facebook¡¢YouTube¡Ë¤Î¥Ð¥Ê¡¼²èÁü¤ò°ìÀÆ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£½¾Íè»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖNewJeans¤¬Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ö4¿ÍÁÈ¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö3¿ÍÁÈ¡×¤Ê¤Î¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½êÂ°»öÌ³½êADOR¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢Ã¦Âà¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢5¿ÍÁ´°÷¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ø¥ê¥ó¡¢¥Ø¥¤¥ó¡¢¥Ï¥Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËADOR¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬¸ø¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ß¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¤È¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ß¥ó¥¸¤ÏºòÇ¯11·î¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ä¥Ï¥Ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖADOR¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¤È°ìÊýÅª¤ËÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥Ë¤Ï¸ø¼°¤ËÉüµ¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µÕ¤Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ó¥¸¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÈÝ¤À¤±¤¬¡¢3¥«·î¶á¤¯Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
Éüµ¢¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤«¡£¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÌÜ·âÃÌ¤Ë¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¥ß¥ó¥¸¤Îµî½¢¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢NewJeans¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥ß¥ó¥¸ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡£2022Ç¯7·î¡¢NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â´Ú¹ñ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç¤Ï¡Ö±ýÇ¯¤ÎÌ¾½÷Í¥¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥Ï¥Ã¥»¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£10Âå¤Ë¤·¤Æ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£