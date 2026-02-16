NiziU¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖNEW EvoNUtion¡×°¦ÃÎ¤Ç³«Ëë¡ªÀ¾Ìî¥«¥Ê¡ØDear¡Ä¡Ù¥«¥Ð¡¼¡õ¿·¶Ê½éÈäÏª
NiziU¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖNiziU Live with U 2026 ¡ÈNEW EvoNUtion¡É¡×¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ2·î14Æü¡¦15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏNiziU¤Ë¤È¤Ã¤Æ5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£ºòÇ¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ21ÅÔ»Ô23²ñ¾ì¡¦Á´32¸ø±é¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¡¢¤«¤Ä½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNiziU¡¢¡ÈÂçÀèÇÚ¡ÉTWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¹ë²ÚSHOT
¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3rd Album¡ØNew Emotion¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥Ò¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤â·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÈNEW EvoNUtion¡É¤Ï¡¢¡ÖEvolution¡×¡Ê¿Ê²½¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¤¸ì¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿ï½ê¤Ë»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÈNiziU¤Î¿Ê²½¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ì¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀMAKO¡¢RIO¡¢MAYA¡¢RIKU¡¢AYAKA¡¢MAYUKA¡¢RIMA¡¢MIIHI¡¢NINA¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢NINA¤Î¡ÖAichi, make some noise¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢1st Album¼ýÏ¿¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡ØI AM¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¸ø±é¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢3rd Album¡ØNew Emotion¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£2023Ç¯¤Î2nd¥Ä¥¢¡¼°Ê¹ß¡¢¡ÖSUMMER SONIC¡×¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¡ÈNiziU BAND¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÅ¸³«¡£·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡È¿Ê²½¡É¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4·î1Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd EP¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£RIKU¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ØDear¡Ä¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
ºÇ¿·EP¤Î¼ýÏ¿¶ÊÈ¯É½»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤Î¥«¥Ð¡¼¡£NiziU¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎNINA Birthday Contents¤È¤·¤Æ¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¡ØBest Friend¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£½Ð±é¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢À¾Ìî¥«¥Ê¤ä¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ø¤Î°¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
·É°¦¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¡¢9¿Í9¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÆÏ¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÏÂ³¤¡¢¡ØGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØToo Bad¡Ù¤ò½éÈäÏª¡£ NiziU¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄËë´Ö±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤Á®¸÷¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿Í¤º¤ÄÅÐ¾ì¡£ÇØ·Ê¤ÎLED¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ØToo Bad¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤Ë´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
²á¹ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Ê¤¬¤é¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Èà½÷¤¿¤Á¡£¤½¤Î´ÓÏ½¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢½ª»Ï¤½¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤³¤Î¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤¬Â³¤¯Í½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢³Æ²ñ¾ì¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È³ÎÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¸ø±é¤Ç»ØÄêÀÊ¡¿Ãí¼áÉÕ»ØÄêÀÊ¡¿Î©¸«¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¡ÊÀèÃåÀ©¡Ë¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
Æü¡¹¡È¿Ê²½¡É¤òÂ³¤±¤ëNiziU¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£