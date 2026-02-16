IVE¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
µî¤ë2·î15Æü¡¢IVE¤ÏJTBC¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE¡Ü¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î·×²è¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¤¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë
¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ê¤«¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö1ÅÙ¤âÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶õ´Ö¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢IVE¤Ï¡Ö³§¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ø²æ¤ò¤»¤º¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿Ê¬¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬È¼¤¦¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¤¤Ï¡ÖËèÇ¯°ìÀ¸·üÌ¿³èÆ°¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤Ç¤âÎÉ¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢IVE¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦²»¸»ËÜ¾Þ¤òÏ¢Â³ºÇÂ¿¤ÇÆ±»þ¼õ¾Þ¤·¤¿Í£°ì¤ÎK-POPÂè4À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥º¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ÐÎò¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Âç¤¤Ê¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢DIVE¡ÊIVE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥æ¥¸¥ó¤ÏIVE¤Î¥«¥é¡¼¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ØIVE¡Ù¤Ï¡ØI HAVE¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1¤Ä¤Î¿§¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¶¯¤ß¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢20¡ó¤·¤«¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À²óÅú¤Ç¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
Íè¤ë2·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE¡Ü¡Ù¤ÎÏÃÂê¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Àè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØBANG BANG¡Ù¤Îºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¶Ê¤â¤ä¤Ï¤êÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤È¡Ø¼«¸Ê³Î¿®¡Ù¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÈÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡É¤Ê»×¹Í¤ò»Ø¤¹¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ó¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥¦¥©¥Ë¥ç¥óÅª»×¹Í¡×¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¼çÂÎ¤¬¡Ø¼«Ê¬¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¡Ø¼«Ê¬¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBLACKHOLE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬¥¦¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢IVE¤Î¡Ø»ä¤¿¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÄ·Ìö¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÆ±¶Ê¤Î¡È¥¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¡É¤È¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥À¥ó¥¹¤ò½é¸ø³«¤·¤Æ¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
2026Ç¯¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤¿IVE¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤È¤¤á¤¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¤¥½¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW WHAT I HAVE¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥¸¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¸òÎ®¤¹¤ëÊýË¡¤¬Â¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢IVE¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¿Í¡¹¤ËÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥½¤Ï¡Ö¿®Íê¤·¤ÆÄ°¤±¤ë²Î¼ê¡×¡¢¥ì¥¤¤Ï¡Ö¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤²Î¼ê¡×¤òµó¤²¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¿Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òº£¸å¤â¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢IVE¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE+¡Ù¤Ï¡¢2·î23Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þIVE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅÁÀâÅª¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥æ¥¸¥ó¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¤È¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¬¥¦¥ë¡¢¥ê¥º¡¢¥¤¥½¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÈÁ´°÷¥»¥ó¥¿¡¼µé¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØELEVEN¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢7Æü¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ²»³Ú»Ë¾å¡¢ºÇÂ®¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Ë¡£Â³¤¯2022Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE DIVE¡Ù¤â³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇK-POPÂè4À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë¡ØELEVEN -Japanese ver.-¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£