¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖDyson V8 Slim Fluffy Extra¡×¤Ê¤É¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥³ー¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
Dyson V8 Slim Fluffy Extra(SV10K EXT BU AM)
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Dyson(¥À¥¤¥½¥ó) ¤Î¥³ー¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖDyson V8 Slim Fluffy Extra(SV10K EXT BU AM)¡×¡¢¡ÖDyson PencilVac Fluffycones(SV50 FC AM)¡×¡¢¡ÖDyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM)¡×¡¢¡ÖDyson V12 Detect Slim Absolute (SV46 ABL AM)¡×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Dyson V8 Slim Fluffy Extra(SV10K EXT BU AM)
»²¹Í²Á³Ê¡§45,280±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§32,800±ß
³ä°úÎ¨¡§28¡ó
¡¡¹Ò¶õµ¡¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥Ö¥é¥·¥Ðー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¡£¥Ê¥¤¥í¥ó¥Õ¥§¥ë¥È¤¬Âç¤¤Ê¥´¥ß¤òÊá¤é¤¨¡¢Æ±»þ¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Ö¥é¥·¤¬ÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£ÆüËÜ¤Î½»Âð¸þ¤±¤Ë¿·¤·¤¯Àß·×¤·¤¿¥¯¥êー¥Êー¥Ø¥Ã¥É¡ÖSlim Fluffy¥¯¥êー¥Êー¥Ø¥Ã¥É¡×¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¤ÎÀÇ½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢40%¾®¤µ¤¯·Ú¤¯ÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤âÆ¨¤µ¤ºÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Dyson PencilVac Fluffycones(SV50 FC AM)
»²¹Í²Á³Ê¡§84,920±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§74,920±ß
³ä°úÎ¨¡§12¡ó
¡¡Hyperdymium 140k ¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¡£ËèÊ¬ºÇÂç140,000²óÅ¾¤·¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ß¤«¤éÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤Þ¤ÇµÛ¤¤¼è¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°¸å¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎLED¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Û¥³¥ê¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°¡£¥Ö¥é¥·¤ÎÀèÃ¼Éô¤Ë¥«¥Ðー¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ö¥é¥·¤¬Â¦ÌÌ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢ÊÉ¤ËÌ©Ãå¡£¥Ø¥Ã¥É¤ÎÉýÁ´ÂÎ¤ÇÁÝ½ü¤·¡¢ÊÉºÝ¤Î¥Û¥³¥ê¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÛ°ú¤Ç¤¤ë¡£
Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46 ABL AM)
»²¹Í²Á³Ê¡§115,500±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§79,900±ß
³ä°úÎ¨¡§31¡ó
¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¾®·¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥âー¥¿ー¤¬¡¢ËèÊ¬ºÇÂç125,000²óÅ¾¤·¤Æ¡¢ÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤«¤éÂç¤¤Ê¥´¥ß¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÛ°ú¡£Àµ³Î¤Ë¾È¼Í³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤·¤¿¸÷¤¬¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥Û¥³¥ê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼è¤êÆ¨¤·¤òËÉ¤°¡£¤Þ¤¿¡¢43¸Ä¤Î¥³ー¥à·¿¤Î¥Ö¥ìー¥É¤¬¡¢¼«Æ°¤ÇÌÓÍí¤ß¤ò²ò¾Ã¡£¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¡¢¾ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾²¥¿¥¤¥×¤òÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¡£µÛ°ú¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¨¥¾¥»¥ó¥µー¤¬¡¢¥´¥ß¤ÎÎÌ¤ä¥µ¥¤¥º¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊµÛ°úÎÏ¤Ë¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£
¢¨»²¹Í²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£