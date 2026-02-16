»þÂ®118¥¥í¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡¡²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤«¤é´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤ËÁÊ°øÊÑ¹¹ÀÁµá¡¡¹â¾¾ÃÏ¸¡
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¡¡2025Ç¯10·î
¡¡2025Ç¯10·î¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¾ëÀ¾Ä®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©º¸Â¦¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê68¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿´Ýµµ»Ôº£ÄÅÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¾¾ÃÏ¸¡¤¬12·î¡¢¹â¾¾ÃÏºÛ´Ýµµ»ÙÉô¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÊ°ø¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ°øÊÑ¹¹¤ÎÀÁµá½ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏºÇ¹â»þÂ®40km»ØÄê¤ÎÊÒÂ¦Æó¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤ò118km¤Î¹âÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢¥«ー¥Ö¤Ç¶Ê¤¬¤ì¤º¡¢Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤È¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£