¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¡Ö1/12 ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ìー¥·¥ó¥° ¥µー¥¥Ã¥È¥á¥¤¥È¡×¤Î¡ÖÀãÌî¤ë¤Ê/¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¡×¤È¡Ö¾¾ÅÄºÌ²Ö/¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥»¥¬¥ï¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤ÎÌ¤ÅÉÁõ¥ì¥¸¥óÀ½ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È¡Ö1/12 ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö1/12 ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ìー¥·¥ó¥° ¥µー¥¥Ã¥È¥á¥¤¥È ÀãÌî¤ë¤Ê/¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¡×¤È¡Ö1/12 ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ìー¥·¥ó¥° ¥µー¥¥Ã¥È¥á¥¤¥È ¾¾ÅÄºÌ²Ö/¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー¡×¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ìー¥·¥ó¥°¡×¡ß¡Ö¥Ï¥»¥¬¥ï¡×¥³¥é¥ÜÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹Ìò¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥á¥¤¥È¡¦ÀãÌî¤ë¤Ê¤µ¤ó¤È¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìーÌò¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥á¥¤¥È¡¦¾¾ÅÄºÌ²Ö¤µ¤ó¤¬¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¡¢ÀÜÃåºÞ¤ä¹©¶ñ¡¢ÅÉÎÁÅù¤¬É¬Í×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
1/12 ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ìー¥·¥ó¥° ¥µー¥¥Ã¥È¥á¥¤¥È ÀãÌî¤ë¤Ê/¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹
»²¹Í²Á³Ê¡§6,490±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§3,859±ß
³ä°úÎ¨¡§41¡ó
1/12 ¥ê¥¢¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¥ìー¥·¥ó¥° ¥µー¥¥Ã¥È¥á¥¤¥È ¾¾ÅÄºÌ²Ö/¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ìー
²áµî²Á³Ê¡§4,544±ß
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§3,800±ß
³ä°úÎ¨¡§16¡ó
